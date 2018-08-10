Avrupa'daki havayolu krizi sürüyor

Ryanair'in 33 yıllık tarihindeki en büyük pilot grevine ilişkin havayolu şirketinden yapılan açıklamada, Almanya'da 250, Belçika'da 104 ve İsveç, İrlanda ile Hollanda'da 42 uçuşun iptal edileceği bildirildi.

Pilotlarının diğer ekonomik havayolu şirketlerinden daha fazla maaş aldığını savunan Ryanair yönetimi, grevi "üzücü ve haksız" olarak nitelendirdi.

396 uçuş iptal, 50 bin yolcu etkilenecek

Sendikaların çağrısıyla 5 Avrupa ülkesinde greve giden pilotlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, maaşlarının artırılması ve Ryanair'in merkezinin bulunduğu İrlanda'nın değil çalıştıkları ülkelerin yasalarına tabi olmak istiyor.

Pilotların 10 Ağustos Cuma günü saat 03.01 ile 11 Ağustos Cumartesi günü 02.59 arasında 5 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştireceği iş bırakma eylemi, toplamda 396 uçuşun iptaline neden olacak.

Bu, havayolu şirketinin yaklaşık 6 uçuşundan birisinin iptal edilmesi anlamına geliyor.

Avrupa'da uçuşların yoğun olduğu yaz sezonunda gerçekleşen bu iptallerin 55 binden fazla yolcuyu etkilemesi bekleniyor. En çok etkilenecek ülkelerin başında ise 42 bin yolcu ile Almanya geliyor.

Ryanair Almanya pilotlarının greve gitmesi nedeniyle uçuşları iptal edilen yolcular havalimanlarında kaldı.

Belçika'daki Ryanair pilotları protesto için, boyunlarına "Ryanair değişmek zorunda" yazan kartlar astılar.

"Ryanair grevde. Ryanair değişmek zorunda"

Kaynak: AA, Reuters