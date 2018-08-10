Melanie Trump'ın anne ve babası ABD vatandaşı oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın ebeveynleri Viktor ve Amalija Knavs, New York'ta yapılan vatandaşlık töreninde yemin ederek, Amerikan vatandaşlığına geçti.

Trump'tan 2 yaş büyük 74 yaşındaki baba Viktor'un, Amerika'ya gelmeden önce Slovenya'da oto galerisinde, anne Amalij'nin de tekstil fabrikasında çalıştığı belirtildi.

Şu an emekli olduğu bildirilen Knavs çifti, Amerika'da "Yeşil Kart" olarak bilinen daimi oturum izniyle yaşıyordu.

Çiftin oturma iznini kızları Melanie Trump üzerinden alıp almadıkları ise açıklanmadı.

ABD'de sistem, yeşil kartı bulunan veya vatandaşlık alan göçmenlerin birinci dereceden yakınlarını kalıcı olarak ülkeye getirmelerine izin veriyor.

Başkan Trump, "zincir göçü" ifadesini kullandığı aile tabanlı bu sisteme, kongrede kendisi gibi düşünen diğer Cumhuriyetçi Parti müttefikleriyle göçmen politikalarındaki düzenlemeler çerçevesinde, sadece eş ve çocukları kapsayacak şekilde sınırlandırma getirmek istemişti.

Kaynak: AA