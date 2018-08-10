İsrail'in saldırıları bir aileyi daha parçaladı

İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında bir aile trajedisi daha yaşandı. Dokuz aylık hamile İnas Muhammed Ebu Hammaş ile 1,5 yaşındaki kızı Beyan saldırıda şehit düşerken, ağır yaralanan 29 yaşındaki baba Muhammed ise yoğun bakıma alındı.

Gazze Şeridi'nde İsrail sınırına 3 kilometre uzaklıktaki Deyr el-Belah kentinde yaşayan Ebu Hammaş ailesi İsrail'in dün gece düzenlediği saldırıların kurbanı oldu.

Komşuları Ebu Hammaş ailesinin evinin saldırılarda isabet aldığını ancak yarım saat sonra öğrendi. Eve gelen komşular İnas, kızı Beyan ve henüz anne karnındaki bebeğin parçalanmış cesetleriyle karşılaştı. Evin beyaz duvarları masumların kanıyla kırmızıya dönmüştü.

"Tek suçları Filistinli olmak"

İnas'ın 19 yaşındaki kız kardeşi İman, yaşadığı acıyı şöyle anlattı:

"Evlerinin bombalanacağını ve kızıyla birlikte uyurken şehit olacağını hiç düşünmedim. Onların tek suçu Filistinli olmak. Evin bu şekilde bombalanıp hamile ablam, kızı ve eşine karşı böyle çirkin bir suç işlenmesi akla gelir miydi."

Ablasının, küçük kızı Beyan'a çok düşkün olduğunu ve sürekli fotoğraflarını çekip Facebook sayfasına koyduğunu söyleyen İman, "Rezzan ismini vermeyi istediği ikinci kızının doğmasını bekliyordu. Her anne gibi o da çocukları için güzel bir gelecek hayal ediyordu." dedi.

İnas'ın Gazze'deki Ezher Üniversitesi'nde Temel Eğitim Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu aktaran İman, "İnas, öğretmen olmak istiyordu ama İsrail onun bu hayalini yok etti. Küçük bir kız çocuğu, annesi ve daha dünyaya gelmemiş bir bebeğin suçu neydi." sözleriyle öfkesini dile getirdi.

Aynı acıyı daha önce de yaşadılar

Baba Muhammed'in ablası 49 yaşındaki Fayize de kardeşinin yoğun bakımda tedavi görmesine ve eşiyle kızının cansız bedenlerinin de tek bir tabut içinde defnedilmesine inanamadığını söyledi.

Muhtar isimli 23 yaşındaki diğer kardeşinin yaklaşık 2 ay önce Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde şehit olduğunu aktaran Fayize, "Muhtar'ın şehadetinde yaşadığımız şoku bugün İnas ve Beyan için yaşıyoruz. Bugün aynı sahne daha acı verici bir şekilde tekerrür ediyor." ifadelerini kullandı.

"Sanki kaderi onu çağırdı"

Muhammed'in 42 yaşındaki ağabeyi Ekrem ise kardeşinin Sudan'da polis akademisi eğitimini tamamlayarak 2 yıl önce Gazze'ye döndüğünü, önceleri onların yanında kaldığını ancak ev küçük geldiği için Deyr El-Belah'ta ev kiraladığını söyledi.

"Bu evi seçti. Sanki kaderi onu çağırdı." diyen Ekrem, kardeşinin ailesini kaybettiğinden haberdar olmadığını ve yaşarsa bunun şokunu nasıl atlatacağını bilmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA