İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya yaptığı açıklamada, "düşmanlar"ın İran ile Avrupa arasındaki "soğuk ilişkileri" hedef aldığını söyledi.

Alman ordusunda casuslukla suçlanan kişi gözaltına alınmıştı

Alman ordusunda dil uzmanı ve danışman olarak çalışan Afgan ve Alman vatandaşı bir personelin İran için casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Rheinland bölgesinde gözaltına alınan 50 yaşındaki Abdulhamit Hamit S.'nin yabancı bir istihbarat servisi için çalıştığından şüphelenildiği belirtilmişti.

Şüphelinin, Alman ordusunda dil uzmanı ve danışman olarak çalıştığı ve bu görevde elde ettiği bilgileri İran istihbarat servisine ilettiği öne sürülmüştü.

Spiegel dergisinin haberine göre, şüphelinin bazı hassas bilgilere erişiminin olduğu ve birkaç yıldır İran istihbaratı için çalıştığı ifade edilmişti.

Kaynak: AP, AA