Suriye’deki iç savaştan kaçarak ABD’nin Tennessee eyaletine yerleşen Suriyeli Yasin Terou, federal hükümet çalışanları için bir kampanya başlattı.

Suriyeli Terou, sahibi olduğu Felafel House adlı restoranda söz konusu kişilere ücretsiz yemek vermeye başladı. Federal hükümet çalışanları, sadece iş yeri kimliğini göstererek Felafel House'da ücretsiz yemek yiyebiliyor.

Terou'nun kampanyası hem çevre halkından hem de ABD basınından büyük ilgi topladı.

"Kampanya başlattık"

Terou, kampanyasını "sevgi hareketi" olarak nitelendirdi.

Suriye'de iç savaşın patlak vermesinin ardından 2011'de ABD'ye geldiğini anlatan Terou, 2014'te restoran açtığını aktardı.

Terou, "O dönemde Tennessee'deki insanlar bize çok sevgi gösterdi. (Hükümetin kapanmasının ardından) Biz de gerçekten çok çalışkan ve yardımsever olan bu insanlara yaptıklarının karşılığını vermeyi kararlaştırdık ve bu kampanyayı başlattık." diye konuştu.

Kampanyayı geçen pazartesi başlattığını belirten Terou, "Biz bunu sevgi için yapıyoruz ve sevgiyi hesaplamak istemiyoruz. Ancak bu kampanyadan yararlananların sayısı her geçen gün artıyor. İnsanlar aileleri, çocukları, anne babaları ile gelip bedava yemek yiyebiliyorlar." dedi.

"Biz de karşılığını veriyoruz"

Terou, kampanyasında herhangi bir siyasi amaç gütmediğini dile getirerek, "Biz problemin değil, çözümün tarafındayız. Bu insanlar zamanında bize sevgilerini gösterdi biz de karşılığını veriyoruz. Bu insanların Cumhuriyetçi ya da Demokrat olmalarının bizim için hiçbir önemi yok." diye konuştu.

"Türk halkı, Suriyelilere büyük bir yardımseverlik ve ev sahipliği gösterdi"

Çevre halkından çok olumlu tepkiler aldığını vurgulayan Terou, "Bu kampanyaya çok fazla destek aldık. İnsanlar gelip memnuniyetlerini dile getiriyor. Çok güzel geri dönüşler oluyor." ifadelerini kullandı.

Terou, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaptığı için Türk halkına da teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Türk halkı, Suriye'deki durum nedeniyle bu ülkeye sığınan insanlara büyük bir yardımseverlik ve ev sahipliği gösterdi. Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimden de benim hikayeme benzer hikayeler duymayı çok istiyorum."

Terou'nun restoranı, Amerikan Reader's Digest dergisi tarafından "Amerika'daki en güzel mekan (Nicest Place in America)" olarak nitelendirilmişti.

ABD'de Trump ile Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar arasında "duvar" anlaşmazlığı dolayısıyla ABD'de federal hükümet 30 gündür kapalı bulunuyor.

Kaynak: AA