Apple'ın CEO'su Tim Cook, Çin'de iPhone satışlarının azalmasını gerekçe göstererek çeyrek dönem satış tahminini düşürdü. 20 yıl sonra bir ilki yaşayan şirketin 89 ile 93 milyar dolar aralığındaki gelir tahmini 84 milyar dolara düşürüldü.

Cook yatırımcılara gönderdiği mektubunda, "Başlıca gelişmekte olan piyasalarda bazı zorluklar öngörüyorduk, ancak özellikle Çin'de olmak üzere ekonomik yavaşlamanın boyutunu önceden göremedik" dedi.

Aynı gün tahıl ticareti alanında dünyanın 2. büyük şirketi olan Cargill de Çin'de beklenenden daha kötü sonuçlar aldıklarını açıkladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre 2018'in son ayında ülkede yeni siparişlerde keskin bir düşüş yaşandı. Bu da hem üretim faaliyetlerinde hem de işe alımlarda azalma yarattı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı

ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşı"nın başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin ise Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergilerine cevaben, Nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

Aylar süren ve dünya ekonomisine ağır fatura çıkaran tarife savaşının ardından G20 Zirvesi’nde bir araya gelen Trump ve Şi Cinping, 90 günlük bir ateşkes konusunda mutabakata vardı.

Ancak mutabakat ardından Trump’ın “Anlaşma olmazsa benim ‘vergi adam’ olduğumu hatırlayın” uyarısı, 2019 yılının da benzeri bir savaşa ev sahipliği yapacağı tahminlerini yükseltiyor.



Kaynak: Reuters, TRT Haber