İngiliz ordusu, işe alımda yeni nesil gençlerin ilgisini çekebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

İşe alım için hazırlanan afişlerde, selfie bağımlılarına, telefon zombilerine ve Y ve Z kuşağındaki gençlere dikkat çekilerek, "ordunun sana ve senin kendine olan güvenine ihtiyacı var" gibi ifadeler yer aldı.

Afişlerde, İngiliz ordusunun, telefon bağımlılarının odaklanma yeteneğine, Y kuşağının kendine olan inancına, kar tanelerinin merhametine ve selfie bağımlılarının kendine güvenine ihtiyacı olduğu belirtildi.

İş ilanında bahsi geçen "kar taneleri" (Snow Flakes), 1990 ve 2000'lerin ortalarında doğan Z kuşağının el bebek gül bebek büyütülen, ailesi tarafından her istediği yapılmış gençleri ifade ediyor.

İngiliz ordusu, kapılarının herkese açık olduğunu göstermek ve farklı karakterlerin özelliklerinden faydalanmayı amaçlıyor.

Kaynak: CNN International, The Guardian