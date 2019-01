ABD vatandaşı da olan ve 2017'den bu yana Chatham Belediye Komitesi üyeliğine seçilen Selen, bugün komitede yapılan belediye başkanlığı seçiminden galip çıktı.

Selen'in seçilme haberini, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Twitter hesabından, "New Jersey'e bağlı Chatham Belediye Başkanlığı'na seçilen Sayın Tayfun Selen'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." mesajıyla duyurdu.

We congratulate Mr. Tayfun Selen who has been recently elected Chatham Township Mayor (NJ) & wish him success. pic.twitter.com/WxOSJStwGd