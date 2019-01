Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından Türkiye ve İsrail'e yapacağı ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bolton, şu ifadeleri kullandı:

"ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesi, DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmaması, DEAŞ'a karşı bizimle savaşmış olanların pozisyonlarını koruması ve İran'ın bölgedeki kötü niyetli faaliyetleri ile mücadele edilmesi konusunda müttefiklerimizle nasıl çalışacağımızı görüşmek üzere, Türkiye ve İsrail'e gidiyoruz."

Leaving tomorrow for Israel & Turkey to discuss the withdrawal of U.S. forces from Syria, how we will work with allies & partners to prevent the resurgence of ISIS, stand fast with those who fought with us against ISIS, & counter Iranian malign behavior in the region. 1/2