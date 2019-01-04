Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, başkent Hartum'daki konukevinde sufi tarikat liderleriyle bir araya geldi.

"Rızık kimsenin değil Allah'ın elindedir"

Beşir, "Ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için bize İsrail'le ilişkileri normalleştirme tavsiyesinde bulunanlar oldu ama biz diyoruz ki rızık kimsenin değil Allah'ın elindedir." ifadesini kullandı ancak bu nasihati kimin verdiğine değinmedi.

Ülkede düzenlenen gösterilerde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Beşir, "Biz, insanları intikam almak için öldürmüyoruz. Biz, onlara güvenlikli bir ortam, onurlu ve müreffeh bir yaşam sağlamak için geldik" dedi.

Hükümetin hedefi ve devletin görevinin insanları ve mülklerini korumak olduğuna işaret eden Beşir, gösterilerin kriz nedeniyle çıktığını ancak bu protestolarda vatandaşların mülkleri ve devlet kurumlarının ateşe verildiğini, emniyet merkezlerine saldırıldığını ifade etti.

Sudan'daki protestolar

Ekonomik krizin derinleştiği Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, barışçıl olmadığını savunduğu eylemlerde şu ana kadar 19 kişinin öldüğünü, 187 asker ile 219 sivilin yaralandığını açıkladı. Muhalifler ise 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 göstericinin gözaltına alındığını belirtiyor.

Kaynak: AA