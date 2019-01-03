Çin ekonomisi ABD-Çin ticari ilişkileri kaynaklı belirsizlik nedeniyle zayıf seyrediyor.

Pekin'in durgun büyümeyi canlandırmaya yönelik girişimlerinin artmasıyla ortaya çıkan haberlerin ardından Apple hisseleri kapanıştan sonraki işlemlerde geriledi.

"Yavaşlamanın boyutunu önceden göremedik"

Cook yatırımcılara gönderdiği mektubunda, "Başlıca gelişmekte olan piyasalarda bazı zorluklar öngörüyorduk, ancak özellikle Çin'de olmak üzere ekonomik yavaşlamanın boyutunu önceden göremedik" dedi.

Cook, CNBC'ye Apple ürünlerinin Çin hükümeti tarafından hedef alınmadığını, ancak bazı tüketicilerin şirketin bir ABD markası olması nedeniyle iPhone veya başka bir Apple cihazı almamayı seçtiklerini söyledi.

Cook, "Daha büyük sorun, (Çin) ekonomisinin yavaşlaması ve daha sonra onu baskı altına alan ticaret gerginliği" dedi.

Gelir tahmini yaklaşık 84 milyar dolara düşürüldü

Apple 29 Aralık'ta sona eren ilk mali çeyrek dönemde gelir tahminini yaklaşık 84 milyar dolara düşürdü. Refinitiv'in IBES verilerine göre bu tutar analistlerin 91.5 milyar dolar gelir beklentisinin altında bulunuyor. Önceki tahmin 89 ile 93 milyar dolar aralığındaydı.

Böylece Apple çeyrek dönem bilançosunu açıklamasından önce iPhone'u 2007’de piyasaya sürmesinden bu yana ilk defa gelirine yönelik uyarı yapmış oldu.

Kaynak: Reuters