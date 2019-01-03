İsrail tarafından abluka altında tutulan Gazze’de kafeterya sahibi olan Mahmud Osman, Türkiye’de turistlerin "balıklarla tedavi" videolarını izledi.

Videolara hayran kalan Osman, Türkiye’den “doktor balık” olarak adlandırılan yüzlerce küçük tatlı su balığı Garra Rufa (kangal balığı) ithal etti ve kafeteryasına bir spa bölümü ekledi.

"Doktor balığı iyileştirici ve eğlenceli"

“Kafeteryada yeni bir fikir ve hizmet sunmak istedik” diyen Mahmud Osman, doktor balığının iyileştirici ve eğlenceli yanlarının olduğunu söyledi.

Ayağın sertleşmiş, ölü derisinin üst tabakalarını besleyen balıklar, dünyanın dört bir yanındaki kaplıcalarda bir peeling yöntemi olarak kullanılıyor.

Doktor balığın, “vücudun negatif enerjiden kurtulmasına yardımcı olduğuna" da inanılıyor.

Gazzeliler, 30 dakika süren bir seans için 30 şekel (8 dolar) ödüyor.

İsrail ve Mısır tarafından 11 yıldır abluka altından tutulan 2 milyon nüfusa sahip Gazze’de, birçok malı ithal etmek her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Mahmud Osman, balıkları Gazze’ye götürebilmek için 3 defa girişimde bulunduğunu ve sürecin 1 aydan fazla sürdüğünü ifade etti.

Günde 30-40 müşterisi var

Balıkları getirdikten sonra iş yapıp yapmayacağı konusunda herhangi bir fikir sahibi olmadığını söyleyen Osman, açıldıktan sonra günde ortalama 30-40 müşterisinin olduğunu belirtti.

Gazzeliler burayı genellikle balık tedavisine inandıkları için tercih ediyor.

25 yaşındaki Muhammed el-Omari, ayakkabı giymesini zorlaştıran ayak ağrılarından şikayetçi. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine balık tedavisini denediğini ve balıkların tedavide işe yaradığını anlattı.

Kaynak: AP