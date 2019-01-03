Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova’da casusluk yaptığından şüphelenilen bir ABD vatandaşının 28 Aralık'ta gözaltına alındığını açıkladı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yemin töreninde konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Moskova'da ABD adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli denizci askerin derhal serbest bırakılmasını istedi.
Rusya Federasyonu kanunlarına göre, Whelan hakkında "casusluk yapmak" suçlamasıyla açılan ceza davası 10 ila 20 yıl arasında hapis cezasını öngörüyor.
Kaynak: Reuters