İsrail polisi tarafından açıklanan verilere göre, aşırı Yahudi gruplar geçtiğimiz sene Filistinlilere karşı 300 eylem yaptı.

Bu saldırıların 50’si işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "HaKibutsa Lişalem HaKinas" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgüt tarafından düzenlendi.

Aşırı Yahudiler, Filistin köylerine baskınlar gerçekleştirdi, araçların lastiklerini patlattı, tarlalardan zeytin ağaçlarını söktü, araçların ve evlerin üzerine ırkçı sloganlar yazdı.

Her sene artış gözleniyor

Açıklanan verilere göre aşırılık yanlısı gruplar, Filistinlilere karşı 2016’da 10 saldırı, 2017’de ise 200 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail polisi, Duma’da Filistinli Devabişe ailesinin evinin yakılmasından sonra bu gruplara yönelik güvenlik tedbirlerini artırdığını söyledi.

Ancak aşırı Yahudilerin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılması ya da cezaların azlığının, saldırıların artmasını teşvik ettiği belirtiliyor.

İsrail polisi geçtiğimiz günlerde 2 aşırı Yahudi’yi, Nablus’un güneyinde bir Filistinli kadını taşla öldürmek suçlaması ile gözaltına almıştı. Aşırı Yahudi gruplar, İsrail polisini soruşturma sırasında şiddet kullanmakla suçlamış ve kınamıştı.

Kaynak: Maan news, AA