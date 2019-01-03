Kuzey Denizi'ndeki Hollanda adalarında, bir kuru yük gemisinde bulunan ve 3'ü tehlikeli kimyasal maddeler taşıyan, içinde LCD televizyonlar da olan düzinelerce konteyner, denize düştü.

Hollanda Sahil Güvenliği, Almanya'nın Borkum Adası yakınlarında 270'in üzerinde konteynerin, dünyanın en büyük kuru yük gemilerinden Panama bandıralı MSC ZOE gemisinden denize düştüğünü açıkladı.

Düşen konteynerler, Hollanda'nın Terschelling ve Vlieland adaları kıyılarında açıldı. Diğerleri ise Hollanda'nın Ameland ve Schiermonnikoog adaları kıyılarında yüzüyor ya da karaya oturdu.

Sahil Güvenlik, bölgedeki gemileri, yüzen konteynerlere dikkat etmeleri konusunda uyararak, tehlikeli maddeleri tutan 3 konteynerin ise henüz bulunamadığını belirtti.

Kaynak: Reuters