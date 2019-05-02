ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimleri için aday adaylığını açıklayan Joe Biden'ın, geçtiğimiz hafta ülkenin en büyük itfaiyeci sendikalarından birinin onayını almasının ardından, itfaiyecilerden destek aldığını göstermek için çarşamba sabahı bir Twitter çılgınlığı yaptı.

Biden'ın, 300 bin itfaiyeciyi temsil eden bir sendika olan Uluslararası İtfaiyeciler Birliği tarafından onaylamasının kendisi için bir kayıp olduğunu düşünen Trump, harekete geçerek, bir saatten az bir süre içinde, kendisini onaylayan yaklaşık 60 Twitter kullanıcısının mesajını retweet etti.

Ancak Trump'ın 59,9 milyon takipçisine retweetlenen yaklaşık 60 kullanıcının mesajlarının meşru hesaplar olup olmadığı belli değil.

Trump daha önce de Twitter'dan Biden'a, "Yarışa hoş geldin uykucu Joe. Sadece akıllı ve başarılı (bundan şüpheliyim) bir kampanya yürütmeni umuyorum. Bu kötü olacak. Gerçekten kötü ve hastalıklı fikirleri olan insanlarla uğraşacaksın. Eğer bunu yapabilirsen, seni giriş kapısında göreceğim." ifadelerini kullanarak, kendi tarzında yarışa hoş geldin demişti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Başkan Yardımcısı olan Joe Biden, perşembe günü, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partiden aday adayı olduğunu resmen duyurmuştu.

76 yaşındaki Biden, kamuoyu yoklamalarında, Demokrat seçmenler arasında en fazla rağbet gören isim olarak dikkati çekiyordu. Monmouth Üniversitesinin yayımladığı güncel bir ankete göre, Biden Demokrat seçmenler arasında yüzde 27 ile listenin başında gözükürken, Vermont Senatörü Bernie Sanders yüzde 20 ile ikinci sırada geliyor.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak 59. başkanlık seçimi öncesinde Demokrat Partide 20'den fazla isim partisinin başkan adayı olabilmek için yarışacak. Cumhuriyetçilerden ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönem için başkanlık yarışına girmesi bekleniyor.

Kaynak: ABC News