Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Başkan Yardımcısı olan Joe Biden, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partiden aday adayı olduğunu resmen duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan Biden'a kendi tarzında "yarışa hoş geldin" dedi.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!