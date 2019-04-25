Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinden YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunan kuzey kırsaldaki El-Busayra ilçesi ile doğu kırsaldaki El-İzbe beldesi ve El-Hasin köyünde dün ve bugün, örgüt karşıtı gösteriler düzenlendi.

Yüzlerce sivil, YPG/PKK'nın topraklarını terk etmesini istedi

Örgütün bölge halkına karşı işlediği suçlar ve yolsuzluğa karşı söz konusu bölgelerde bir araya gelen yüzlerce sivil, YPG/PKK'nın topraklarını terk etmesini istedi.

YPG/PKK'lı teröristler, El-İzbe ve El-Hasin'deki gösterileri, katılan bazı sivilleri alıkoyarak önlemeye çalıştı.

Göstericiler, taşıdıkları pankart ve dövizlerde ayrıca bölgede güvenliğin sağlanması ve terör örgütünün buradan çıkarılan petrolü çalmasına son vermesini istedi.

2017’den bu yana işgal altında

Arapların yoğun olarak yaşadığı söz konusu bölgeler, 2017 yılından bu yana terör örgütü YPG/PKK işgali altında bulunuyor.

Kaynak: AA