Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçlerle kontrolü ele geçirmeye çalışan General Hafter yanlıları arasındaki çatışmalar 20 gündür devam ediyor.
Bilanço ağır
Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 278’e yükseldi ve ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
Ayrıca, 20 gündür devam eden çatışmalarda Hafter yanlılarının güneydeki savunma hatlarını geçemediği açıklandı.
Bölgeden kaçışlar sürüyor
Çatışmalar yüzünden evlerini terk edenlerin sayısı 32 bini geçti.
Bölgede bulunan yardım çalışanları insani durumun kötüye gittiği uyarısında bulunuyor.
Başkent Trablus çevresinde nüfusun yoğun olduğu bölgeler aşamalı olarak çatışma alanlarına dönüşüyor.
Hastanelerde tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiği bildiriliyor.
Kaynak: Reuters