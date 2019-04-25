CNN'de yer alan habere göre, Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekera, intihar saldırganlarından Imsath Ahmed Ibrahim ve Ilham Ahmed Ibrahim'in babası Muhammed Yusuf İbrahim'in oğullarına yardım ve yataklık etmekten gözaltına alındığını kaydetti.

Gunasekera, pazar günkü saldırılarla ilgili terörle mücadele ekiplerinin beş eve baskın düzenlendiğini, 70'den fazla şüphelinin gözaltında olduğunu söyledi.

Saldırılarla ilgili uluslararası soruşturma devam ediyor.

Ne olmuştu?

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırılarla bağlantılı gözaltındaki şüpheli sayısının 58'e yükseldiği açıklandı. Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Ülkede hafta sonu kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkede drone ve insansız uçaklar yasaklanmıştı.

Kaynak: AA