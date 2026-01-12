Çok Bulutlu 0ºC Ankara
Türkiye
AA 12.01.2026 19:56

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 12 tutuklama

Sancaktepe'de, uyuşturucu madde ticareti yapılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli ile ceza infaz kurumunda bulunan 4 zanlı olmak üzere 12 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 12 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli ile ceza infaz kurumunda bulunan 4 şüphelinin tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği aktarılan açıklamada, 12 zanlının hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Eş zamanlı operasyon yapılmıştı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ocak'ta yapılan açıklamada, teknik ve fiziki takip ile ara yakalamalar neticesinde elde edilen deliller çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti eylemine iştiraki bulunan 12 şüpheli hakkında çalışma yapıldığı belirtilmişti.

Şüphelilerden 4'ünün ceza infaz kurumunda olduğu aktarılan açıklamada, Sancaktepe, Ataşehir ve Ümraniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlının gözaltına alındığı bildirilmişti.

İstanbul Uyuşturucu
