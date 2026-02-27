İşgalci İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin cuma için Kudüs'e girişini, izinlerine rağmen engelledi

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde, Kudüs'ü çevreleyen noktalarda çok sayıda asker konuşlandırdı.

Batı Şeria'da yaşayan binlerce Filistinli de ramazan ayının ikinci cuma gününde, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ulaşmak için Kalendiya kontrol noktasında toplandı.

Buradaki çok sayıda Filistinli, izinleri olmasına rağmen geri çevrilerek, Kudüs'e geçişine izin verilmedi.

"Yalnızca Mescid-i Aksa'da namaz kılmak istiyorum neden engelliyorlar?"

Filistinli Cevdet Ceradat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah'tan geldiğini, izin belgesi olmasına rağmen kontrol noktasından geri çevrildiğini belirtti.

Ceradat, "Kontrol noktasına ulaştığımda izin belgesini verdiğim İsrail askeri bana 'senin girişin yasak' dedi. Nedenini sorduğumda cevap vermedi, sadece 'giremezsin' dedi. Ben 65 yaşındayım buna rağmen geçişime izin vermedi. Beni Mescid-i Aksa'da namaz kılmaktan mahrum ettiler." ifadelerini kullandı.

Filistinli Necati Uveyda ise El Halil'den geldiğini, izinleri olmasına rağmen, Kudüs'e girişine izin verilmediğini söyledi.

Uveyda, "Askere izin belgesini verdiğimde, bana 'geri dön, sen yasaklısın, giremezsin' dedi. Yalnızca Mescid-i Aksa'da namaz kılmak istiyorum, fazlasını değil. Beni neden engelliyorlar?" şeklinde konuştu.

Filistinli Meryem Ramadan da aynı şekilde kontrol noktasına ulaştığında geçişine izin verilmediğini aktardı.

Ramadan, "Bana 'sen yalancısın git' dediler, sebebini anlayamadım. Sadece Aksa'da namaz kılmak için geldim. Yaşlıları, izin belgeleri olanları bile engelliyorlar." diye konuştu.

İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlileri Mescid-i Aksa'dan mahrum bırakıyor

Tel Aviv yönetimi, 1967 yılındaki işgalin ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü fiili olarak birbirinden ayırdı. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, işgalin ardından Doğu Kudüs'e geçme ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ziyaret etme hakkından mahrum bırakıldı.

İşgalin ellerinden aldığı Mescid-i Aksa hasretiyle hayatlarını sürdüren Batı Şeria'daki Filistinliler çok yakın mesafede olmalarına rağmen sadece İsrail yönetiminin zor şartlardaki iznine tabi şekilde, Doğu Kudüs'e geçebiliyor ve Aksa'yı ziyaret edebiliyor.

İsrail'in son dönemde artan kısıtlamaları, Batı Şeria'daki Filistinlilerin Aksa'yı ziyaretini daha da zorlaştırıyor. İsrail, Gazze'deki soykırıma paralel olarak kısıtlamaları artırarak söz konusu izni sadece ramazan ayında vermeye başladı.

İsrail kısıtlama uygulayacağını duyurmuştu

Tel Aviv yönetimi, önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da işgal altındaki Batı Şeria'dan yalnızca 10 bin Filistinlinin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesine izin verme kararı aldı.

Buna göre, önceden izin almak şartıyla sadece 55 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve birinci derece akrabalarıyla gelen 12 yaş altı çocuklara geçiş için müsaade edileceği açıklandı.