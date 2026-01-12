Çok Bulutlu 0ºC Ankara
Dünya
AA 12.01.2026 19:00

Ermenistan'dan Rusya'ya protesto notası

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Sergey Kopirkin'in Bakanlığa çağrılarak, Rus devlet televizyonunda Ermenistan'a yönelik Rusya'nın "özel askeri operasyon yürütmesi gerektiğine" dair ifadeler nedeniyle protesto notası verildiğini bildirdi.

Ermenistan'dan Rusya'ya protesto notası

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Ani Badalyan, Rus Büyükelçi Kopirkin'e, Rus devlet televizyonunda program yapan Vladimir Solovyov'un açıklamalarına duyulan "derin öfkenin" iletildiğini kaydetti.

Badalyan, Büyükelçi'ye, söz konusu açıklamaların, Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı kabul edilemez bir tecavüz ve düşmanca bir tavır teşkil ettiğinin aktarıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Badalyan, konunun Ermenistan ile Rusya arasındaki dostane ilişkileri ağır şekilde ihlal ettiğini kaydetti.

Rus yayıncı ve gazeteci Vladimir Solovyov, televizyon programında yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ı kaybetmenin, Rusya'nın çıkarına olmadığını, Rusya'nın uluslararası hukuku hiçe sayarak sadece Ukrayna'da değil, Rusya'nın etki alanı içindeki topraklarda da 'özel askeri operasyon' yürütmesi gerektiğini" belirtmişti.

