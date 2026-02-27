Çok Bulutlu 2ºC Ankara
AA 27.02.2026 10:03

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 firari suçlu yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Kırmızı bültenle aranan 23, ulusal seviyede aranan 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlunun yakalandı ve ülkeye getirildiğini duyurdu.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 firari suçlu yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı görevlileri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele birimlerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu, haklarında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtıkları belirlenen şüphelilerin, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan işbirliğiyle yakalandığı belirtildi.

Aralarında organize suç örgütü elebaşlarının da bulunduğu 41 firari suçlu Türkiye'ye iade edildi. Bunlardan 23'ünün kırmızı bültenle, 18'inin ise ulusal seviyede arandığı bildirildi.

Yakalanan firarilerden kırmızı bültenle arananların B.K, S.D, M.K, U.K, A.K.Ç, H.C, G.K.Ö.D, M.K, B.Y, R.A, D.K, T.G, H.K, R.K.S, E.O, A.G, Ü.D, T.S, B.A, S.A, R.R, S.K. ve Ö.G, ulusal seviyede arananların ise E.Z, Y.Ş, M.Ş.A, M.H.A, M.E.K, H.K, Y.Y, Ü.K, V.T, K.A, U.A, S.A.M, K.A, U.Ö, Ö.G, Ü.Ö, M.Z. ve M.C. olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin 27'sinin Gürcistan'dan, 5'inin Bulgaristan'dan, 2'sinin Almanya'dan, diğerlerinin ise Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya'dan Türkiye'ye getirildiği aktarıldı.

Kırmızı bültenle aranan şüphelilerin, kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli yağma, dolandırıcılık, hırsızlık, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal, ruhsatsız silah bulundurma ile çeşitli şiddet ve mal varlığına karşı suçlara karıştıkları bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten Son Dakika
