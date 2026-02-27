Çok Bulutlu 2ºC Ankara
TRT Haber 27.02.2026 09:30

Ülke genelinde yağışlı sistem yerini sıcak havaya bırakacak

Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. Orta ve uzun vadeli tahmin haritalarına göre, bir süredir etkili olan yağışlı sistem yerini güneşli ve daha ılık bir havaya bırakıyor.

TRT Haber muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre,  27 Şubat - 5 Mart 2026 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporu, kış koşullarının ardından sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini işaret ediyor.

Hafta sonunun ilk gününde, özellikle ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar ve sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek.

Ancak pazar gününden itibaren hava durumunda belirgin bir değişim yaşanacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'den başlayacak olan sıcaklık artışı, hafta başıyla birlikte tüm yurda yayılacak.

Ankara'da hafta sonu 3-4 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta ortasına doğru 11-12 derecelere, İstanbul'da ise 13-14 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor.

Doğu bölgeleri için "çığ tehlikesi" uyarısı

Hava tahmin haritalarında dikkat çeken en önemli detaylardan biri de Doğu Anadolu Bölgesi için yapılan uyarılar oldu. Sıcaklık artışıyla birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında kar erimelerine bağlı "çığ tehlikesi" riski bulunuyor. Yetkililer, özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Hafta ortasında güneş yüzünü tamamen gösterecek

Yayımlanan 7 günlük haritalara göre, pazartesi gününden itibaren yağışlı sistem yurdu tamamen terk edecek. Salı, çarşamba ve perşembe günleri Türkiye genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Uzun süredir kapalı ve yağışlı havanın etkisinde olan iç kesimlerde de güneşli günlerin başlamasıyla birlikte zirai faaliyetlerin hız kazanması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, mevsim geçişi nedeniyle gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın yüksek kalabileceği konusunda uyararak, vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyor.

OKUMA LİSTESİ