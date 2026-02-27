Doğu ve İç Anadolu'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Kayseri, Ardahan ve Bingöl valilikleri ile Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı güzergahlarda araç geçişlerine izin verilmiyor.

Kayseri'de ulaşım durma noktasına geldi

Kayseri'de önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışı ile tipi, kenti komşu illere bağlayan ana arterlerde ulaşımı durdurdu. Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları, yoğun tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Ayrıca, Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu da yaşanabilecek mahsur kalma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla jandarma ve karayolları ekiplerince çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kentte Kayseri-Tomarza kara yolunda da ulaşım sağlanamıyor.

Ardahan'da görüş mesafesi düştü

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Ardahan'ı Kars'a bağlayan kara yolunun Hasköy mevkisi, tipi ve yoğun buzlanma nedeniyle tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Ekiplerin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, yoğun kar nedeniyle Göle ve Çıldır-Kars kara yollarında da ulaşım durduruldu. Bölgede tipinin etkisiyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi.

Bingöl-Erzurum yolunda tır geçişlerine yasak

Bingöl'de de yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda kısıtlamalara yol açtı. Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun 0-28. kilometreleri arasının saat 08.40 itibarıyla tır trafiğine kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, kar yağışının devam ettiği bölgede sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları, ekiplerin uyarılarına uymaları istendi.

Karayolları ve jandarma ekipleri, kapalı yolları açmak ve mahsur kalan sürücülere destek sağlamak için bölge genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.