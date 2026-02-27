Çok Bulutlu 2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.02.2026 10:23

Kredi kartı bilgilerini kopyalayarak 2,1 milyon lira dolandırmışlar

Amasya merkezli 3 ilde, vatandaşların kredi kartı bilgilerini kopyalayarak 2 milyon 121 bin liranın üzerinde haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kredi kartı bilgilerini kopyalayarak 2,1 milyon lira dolandırmışlar

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, şüphelilerin Türkiye genelinde vatandaşlara ait kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları, bu yöntemle çeşitli illerdeki iş yerlerinden mal ve hizmet temin ederek çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yolla toplam 2 milyon 121 bin 799 lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen şüpheliler arasında bankacı ve matbaacı olarak çalışan kişilerin de bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerden U.U'nun (41) ise "bilişim sistemleri kullanılarak yapılan dolandırıcılık" başta olmak üzere 8 ayrı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 24 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 23 Şubat'ta Amasya merkezli olarak İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda U.U. ile E.Ü. (46), Z.Ş. (27) ve T.Ü. (40) gözaltına alınarak Amasya'ya getirildi.
Şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 6 banka kartı, 2 dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar kasası, fotoğraf makinesi, 4 sim kart, USB bellek, e-imza cihazı, hafıza kartı ve 52 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.U, E.Ü. ve Z.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Amasya Kredi Kartı Dolandırıcılığı Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Malatya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Ekonomide olumlu beklentiler, güven endekslerine yansıdı
11:09
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
11:06
Emine Erdoğan'dan "COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi" paylaşımı
11:02
CENTCOM Komutanı, Trump'ı İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri üzerine bilgilendirdi
11:03
Doğu ve İç Anadolu'da ulaşıma kar ve tipi engeli
10:43
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2025'in 4. çeyreğinde yüzde 5,5 arttı
Çubuk'taki barajlarda su seviyesi arttı
Çubuk'taki barajlarda su seviyesi arttı
FOTO FOKUS
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ