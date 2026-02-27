Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 27.02.2026 11:43

Kira geliri elde edenler için beyan süresi 1 Mart'ta başlıyor

Kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, 1-31 Mart döneminde beyannamelerini verebilecek. Kira gelirlerine ilişkin vergiler bu yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek.

Kira geliri elde edenler için beyan süresi 1 Mart'ta başlıyor

Gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci 1 Mart'ta başlıyor.

Mülk sahipleri 1-31 Mart döneminde beyannamelerini doldurabilecek.

Konuttan 2025'te 47 bin liranın, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri olanlar ise beyanname vermeyecek.

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi" ile işlemlerini yapabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesinden hazır beyana ulaşılabilecek.

Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekiyor. Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.

Gelir vergisi 2 eşit taksitle ödenebilecek

Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

2025 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin vergiler bu yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 31 Mart'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

