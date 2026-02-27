Çok Bulutlu 2ºC Ankara
Ekonomi
AA 27.02.2026 10:26

Ulusal Vefa Programı'na bu yıl 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı için bu yıl 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, temel ihtiyaçlarını kendi başına karşılamakta güçlük çeken vatandaşların huzurlu bir yaşam sürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarının artırılması amacıyla 2022'den bu yana Ulusal Vefa Programı uygulanıyor.

Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sürdürülen Ulusal Vefa Programı için bu yıl 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı. Kaynağın ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyrek ödemesi olan 1,3 milyar lira Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarıldı.

Geçen yıl yaklaşık 128 bin vatandaşın yararlandığı Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 132 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Program kapsamında öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlar düzenli aralıklarla evlerinde ziyaret ediliyor, ihtiyaçları yerinde belirlenerek gerekli destek sağlanıyor.

"Vefa Ekipleri" Ramazan ayında da yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara ev temizliği ve kişisel bakım gibi pek çok alanda destek veriyor.

Ramazan ayının manevi iklimiyle çalışmalarını sürdüren ekipler, talep olması halinde vatandaşların iftar yemeklerini hazırlıyor, ev temizliğini gerçekleştiriyor ve kişisel bakım süreçlerine destek oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Ödemesi Devlet Desteği
