Gündem
TRT Haber 27.02.2026 09:21

Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında Edirne, Denizli ve Osmaniye'de inşa edilecek konutların hak sahipleri bugün çekilen kura ile belirlenecek.

Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura çekimi takvimi planlandığı şekilde devam ediyor.

Edirne, Denizli ve Osmaniye'de yapılacak konutlar için de hak sahipleri bugün kura işlemleriyle belirlenecek. Toplamda 11 bin 890 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahipleri belirlenecek

Bu hafta, Uşak'ta 2 bin 558, Isparta'da 2 bin 889, Burdur'da 2 bin 206, Edirne'de 2 bin 530, Denizli'de 6 bin 370 ve Osmaniye'de 2 bin 990 konutun daha hak sahipleri belli olacak.

Bu doğrultuda, 6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle, 75 ilde 331 bin 833 konut için kura çekimi tamamlanacak.

Sosyal Konut Projesi
09:37
Ülke genelinde yağışlı sistem yerini sıcak havaya bırakacak
09:31
Gram altın 7 bin 347 liradan işlem görüyor
09:20
Küresel piyasalar jeopolitik riskler arasında yön arıyor
09:00
Katil İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi
09:00
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'a olası saldırıların uzun savaşa dönüşme ihtimali olmadığını söyledi
08:50
Malatya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
