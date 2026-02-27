İstanbul'da riskli ilan edilen tüm yapılar "Yarısı Bizden" kapsamına alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’daki kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak ve vatandaşların hak kaybı yaşamasını önlemek amacıyla "Yarısı Bizden" kampanyasının başvuru ve yararlanma şartlarında önemli bir değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kampanya süresince ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi zaman alan bürokratik süreçlerin vatandaşlar için mağduriyet oluşturmasının önüne geçildi. Yeni düzenlemeye göre, 31 Aralık 2026 tarihine kadar evini veya iş yerini "riskli yapı" ilan ettiren tüm vatandaşlar, diğer aşamaların tamamlanmasını beklemeden kampanyaya dahil olabilecek.

"İstanbulluların beklediği adımı hayata geçirdik"

Düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdiklerini belirtti.

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların beklediği düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık 2026'ya kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamını kampanya kapsamına alıyoruz.

Hak kaybının önüne geçilecek

Kampanya kapsamında daha önce ruhsat ve kat irtifakı gibi şartların aranması, dönüşüm sürecindeki yapıların zamanla yarışmasına neden oluyordu. Yapılan değişiklikle, 6306 sayılı Kanun kapsamında "riskli yapı" onayı alan binalar doğrudan kapsama alınmış oldu. Bu sayede yıkım ve ruhsat süreçleri devam eden binaların, kampanya süresi dolmadan destekten faydalanma hakları güvence altına alındı.

Toplam destek tutarı 1 milyon 875 bin lira

İstanbul'daki kentsel dönüşümü teşvik etmek amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde sağlanan finansal destekler de güncelliğini koruyor.

Buna göre, konutlar için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplamda 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor.

İş yerleri için ise 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteği ile toplamda 1 milyon TL finansman sağlanıyor.

Bina ve alan bazlı dönüşüm modelleri

Kampanya, vatandaşların tercihine göre iki farklı modelle ilerliyor. Bina bazlı dönüşümlerde hak sahipleri, Bakanlığın sağladığı finansal destekle kendi seçtikleri yüklenici firmalarla anlaşarak binalarını inşa ettirebiliyor.

Alan bazlı ve büyük ölçekli site dönüşümlerinde ise devreye TOKİ veya Emlak Konut giriyor. Bu modelde de hak sahibi başına 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği bina maliyetinden düşülürken, kalan borç vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

Söz konusu düzenleme, İstanbul'un depreme karşı dirençli hale getirilmesi hedeflenen kentsel dönüşüm sürecine ivme kazandırmayı hedefliyor.