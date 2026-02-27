Emine Erdoğan'dan "COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi" paylaşımı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sıfır Atık Vakfımızın hayata geçirdiği 'COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi', sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün ve vatandaşlarımızın sesini aynı zeminde buluşturuyor. Bu anlamlı adımın, COP31 sürecinin daha aktif, daha adil ve geniş tabanlı katılımla gerçekleşmesine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Sürdürülebilir dönüşüme ivme kazandıracak dijital merkeze, doğa dostu herkesin fikirlerini iletmesini ve küresel iklim diplomasisine paydaş olmasını temenni ediyorum."

Merkez hakkında

"COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi", 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesi hazırlıklar kapsamında Sıfır Atık Vakfınca hayata geçirildi.

İklim diplomasisinde çok paydaşlı yaklaşımla devlet dışı aktörlerin sürece katılımını güçlendirecek çerçevede tasarlanan merkezde, COP süreçleri, COP31 özelinde kapsamlı bilgiler ve Türkiye'nin COP yolculuğu yer alıyor.

Sitede bulunan COP31 Sıfır Atık Zirve Rehberi ile COP31 organizasyonuna ve katılımcılarına sürdürülebilir davranışları kolayca uygulayabilecekleri pratik bir yol haritası sunuluyor.

Rehberler ve dokümanlar bölümünde, katılımcıların zirve sürecine en verimli şekilde dahil olabilmesi için kapsamlı teknik detayların yer aldığı belgeler ve katılım prosedürleri yer alıyor.

Bireyler ve kurumlar, herhangi bir sınırlama olmaksızın "https://cop.sifiratikvakfi.org/" adresindeki "Fikrini Paylaş" ve "Paydaş Ol" adlı online formlar aracılığıyla görüş, öneri ve katkılarını kapsamlı olarak doğrudan iletebiliyor.

"Beklenen etki" ve "Hedef kitle/faydalanıcılar" kategorilerinde ayrıca sınıflandırılacak olan başvurularda hedef kitle ve coğrafi kapsam ile ölçeklenebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik özellikleri de değerlendirilecek. Böylece uygulanabilir ve somut katkıların, sınıflandırılarak devlet dışı aktörlerin aktif katılımıyla COP31 sürecine entegre edilmesi amaçlanıyor.

Dijital Koordinasyon Merkezi kapsamında hayata geçirilen "Paydaş Ol" platformu aracılığıyla BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) öncelikleriyle uyumlu ortaklıklar, programlar ve işbirliği girişimleri geliştirmek isteyen kuruluşların belirlenip sürece dahil edilmeleri hedefleniyor.

Dijital Koordinasyon Merkezi projesi, yalnızca içerik ve katılım altyapısıyla değil, teknik mimarisiyle de sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlandı. Proje, dijital dünyanın artan karbon ayak izi dikkate alınarak "minimum veri, maksimum verimlilik" prensibiyle geliştirildi.