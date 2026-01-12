Parçalı Bulutlu 0.9ºC Ankara
AA 12.01.2026 16:31

AB Komisyonu, İran'a yönelik "daha sert" yeni yaptırımlar önermeye hazır olduklarını belirtti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin olduğu haberleri nedeniyle "dehşete düştüklerini" belirterek, "Protestoculara yönelik şiddetli baskının ardından yeni ve daha sert yaptırımlar önermeye hazırız." dedi.

AB Komisyonu, İran'a yönelik "daha sert" yeni yaptırımlar önermeye hazır olduklarını belirtti

El Anouni ve AB Komisyonu Başsözcüsü Paulo Pinho, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, gazetecilerin İran'daki gelişmeler hakkındaki sorularını yanıtladı.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin olduğu haberleri nedeniyle "dehşete düştüklerini" ve göstericilere karşı "güç kullanımını" kınadıklarını belirten El Anouni, "Protestoculara yönelik şiddetli baskının ardından yeni ve daha sert yaptırımlar önermeye hazırız." diye konuştu.

El Anouni, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine eklenip eklenmeyeceği sorusuna cevabında üye ülkeler arasında bu konudaki tartışmaların "gizlilik kuralları" çerçevesinde devam ettiğini ve daha fazla detaya giremeyeceğini söyledi.

AB'nin İran'daki gösterilerde "muhtemel yabancı müdahaleleri" destekleyip desteklemediği sorusunu da yanıtlayan El Anouni, "Politikamız her zaman açık olmuştur: Rejim değişikliği AB politikalarının parçası değildir. İran sivil toplumuna verdiğimiz destek yeni bir şey değil. İran halkının özgürlük ve onur güvencesine yönelik arzularını desteklemek için elimizdeki tüm araçları kullanmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Pinho da devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi gibi isimlerle irtibat halinde olup olmadıkları sorusuna karşılık, bunun "şaşırtıcı olmayacağını" çünkü benzer durumun Venezuela ve Ukrayna'daki muhalif liderler hakkında yaşandığını kaydetti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

OKUMA LİSTESİ