AA 12.01.2026 16:21

İspanya: Gerekirse NATO, Grönland'ın güvenliğini artırabilir

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD'nin Grönland'ı ele geçirme planlarına karşı gerekirse NATO'nun adadaki güvenlik önlemlerini güçlendirebileceğini belirtti.

İspanya: Gerekirse NATO, Grönland'ın güvenliğini artırabilir
[Fotograf: Reuters]

Albares, Madrid'de katıldığı etkinliğin ardından İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Eğer şu anda Grönland veya Arktik bölgesinde NATO güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurlar veya durumlar varsa eminim ki hepimiz bunu analiz edebilir ve güvenliğin güçlendirilmesi gerekiyorsa bunu yapılabiliriz." diye konuştu.

Albares, "Bir tehdit olması durumunda Grönland'ın güvenliğini NATO aracılığıyla güçlendirmeye hazırız." dedi.

ABD'nin Grönland'a olası askeri müdahalesini dışarıda bıraktığını, bir hipotez olarak bile görmediğini ifade eden Albares, her şeye rağmen Danimarka'nın AB ve NATO çerçevesinde güvenliğinin yeterince korunmadığına inanması durumunda, müttefikleriyle gerekli analizleri yapacaklarını ve herkesin çıkarına olacak şekilde güvenliği artırabileceklerini söyledi.

"Avrupa, konuşmayı bırakıp harekete geçmeli"

Gerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerekse ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesinde pasif kalan Avrupa Birliği'nin (AB) artık sesini yükseltmesi gerektiğini belirten Albares, "Avrupa'nın konuşmayı bırakıp harekete geçmesi ve büyük güçlerle aynı masada yer alacağını açıkça belirtmesi gerekiyor." dedi.

Albares, "İki farklı hızda olsa da AB'nin egemenliğine yönelik saldırıları önlemek için Birliğin genişlemesine yönelik İspanya'nın görüşlerini birçok AB ülkesi paylaşıyor." ifadesini kullandı.

