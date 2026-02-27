Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
Eğitim
DHA 27.02.2026 15:22

Milli Eğitim Akademisi 903 sözleşmeli personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından, 903 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular, 2-6 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Akademisi 903 sözleşmeli personel alacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama merkezlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 903 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu kapsamda 903 sözleşmeli personel; diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen ve destek personeli kadrolarından alınacak.

Sonuçlar 13 Mart'ta ilan edilecek

Başvurular, 2 Mart Pazartesi başlayıp, 6 Mart Cuma günü sona erecek. Adaylar, başvurularını kariyer kapısı internet adresinden yapabilecek.

Yerleştirme sonuçları ise 13 Mart 2026'da 'kariyerkapisi.gov.tr/isealim', 'www.meb.gov.tr' ve 'personel.meb.gov.tr' internet adreslerinden ilan edilecek. 

İstihdam Milli Eğitim Bakanlığı
