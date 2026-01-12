Japonya'da bilişsel becerileriyle tanınan şempanze Ai, 49 yaşında öldü

Kyodo ajansının haberine göre, Kyoto Üniversitesi İnsan Davranışının Evrimsel Kökenleri Merkezinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, 1976'da Batı Afrika'da doğan ve 1977'de Japonya'nın Aichi eyaletindeki merkeze getirilen Ai'nin, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 49 yaşında öldüğü ifade edildi.

18 aylıkken bilgisayarlar da dahil olmak üzere çeşitli materyallerle dil öğrenmeye başlayan dişi şempanze Ai, yeşil bir görüntüyü gördükten sonra birçok karakter arasından "yeşil" anlamına gelen kanji karakterini işaret edebilme gibi ileri düzeyde okuryazarlık becerileri sergiliyordu.

1989 yılında kafesinin asma kilidini anahtar kullanarak açabildiği tespit edilen Ai, şempanze zihnine ilişkin yürütülen çok sayıda araştırmaya katkıda bulunmuştu.

"Dahi şempanze" Ai’nin 2000’de dünyaya getirdiği Ayumu adlı erkek şempanzenin sergilediği yeteneklerin de ebeveyn ile çocuk arasındaki bilgi aktarımı üzerine yapılan çalışmalarda dikkati çektiği belirtilmişti.