Küresel piyasalar jeopolitik riskler arasında yön arıyor

Dün, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen ABD ile İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığı ancak bazı konularda anlaşmazlığın sürdüğüne işaret eden açıklamalar, yatırımcıları tedirgin etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelerde ilerleme sağlandığını, bazı konularda anlaşmaya yakın olduklarını ancak bazı konularda farklılıkların devam ettiğini bildirdi.

Görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması ve ABD'nin olası saldırılarını önleyecek bir adım sinyali gelmemesi, jeopolitik risklerin tırmanabileceği endişelerini canlı tutarak yatırımcıları görece riskli varlıklardan uzaklaştırıyor.

Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentindeki enerji tesislerine füze saldırısı düzenlediği iddiaları ve Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen çok sayıda büyük çaplı patlama sonrasında Pakistan-Afganistan sınırındaki çatışmalar, jeopolitik risklerin farklı coğrafyalara yayılabileceğine yönelik korkuları körükledi.

Analistler, artan jeopolitik tansiyonla birlikte yatırımcıların riskli varlıklara yöneliminin azaldığını, güvenli liman özelliği nedeniyle tahvil piyasalarına talebin arttığını söyledi.

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,01'e kadar çekilirken, yeni günde de yüzde 4'e kadar gerileyerek 28 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Bu arada Amerikan Axios haber platformuna açıklama yapan ve adı açıklanmayan üst düzey ABD'li bir yetkili, Cenevre'deki görüşmeleri değerlendirdi.

Yetkili, ABD adına Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in katıldığı görüşmelerin "olumlu" geçtiğini söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Öte yandan, teknoloji ve yapay zeka cephesinde çip devi Nvidia beklentilerin üzerinde bilanço açıklasa da dünkü işlemlerde New York borsası teknoloji öncülüğünde geriledi.

Analistler, söz konusu gerilemede devam eden jeopolitik risklerin etkili olabileceğini belirtirken, yapay zekada süregelen "yüksek değerleme" hassasiyetinin fiyatlamaları etkilediğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Şubat ile biten haftada 212 bine çıkmasına karşın beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin yatırımcıların odağında olduğunu ve verinin ülkede enflasyonun hızına ilişkin bilgi sağlayacağını kaydetti.

Nvidia'nın hisseleri yüzde 5,5 değer kaybetti

Bu gelişmelerin ışığında ABD'de tahvil faizindeki gerileme izlenirken, dün yüzde 0,1 artışla 97,8 seviyesine yükselen dolar endeksi, yeni işlem gününde 97,7'de dengelendi.

Altının ons fiyatı ise jeopolitik endişelerle dün yüzde 0,9 artışla 5 bin 196 dolara çıkarken, şu sıralarda yüzde 0,2 düşüşle 5 bin 188 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,3 azalışla 70,8 dolarda seyrediyor.

Analistler, ABD-İran görüşmelerinde kesin bir sonuç çıkmamasından dolayı altın ve petrol piyasasında yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirtti.

Kurumsal tarafta Nvidia'nın hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine rağmen yüzde 5,5 değer kaybetti. Çiple ilişkili diğer şirketlerden Broadcom'un hisseleri yüzde 3,2, Applied Materials'ın hisseleri yüzde 4,9, Lam Research'ün hisseleri yüzde 4,2 ve Western Digital'in hisseleri yüzde 3 geriledi.

Salesforce'un hisseleri ise yayımladığı bilançosunda 2027 mali yılında zayıf gelir beklentisi açıklamasına karşın yüzde 4 değer kazandı.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,54, Nasdaq endeksi yüzde 1,18 düşerken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne ise negatif başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsalarında dün alıcılı bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Bölge genelinde jeopolitik gelişmelerin etkili olması beklenirken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan ile Pakistan güvenlik güçleri arasında başlayan sınır çatışmalarını endişeyle takip ettiğini belirtti.

Öte yandan, bölgede dün şirket bilançoları da yatırımcıların odağında yer aldı. Sivil havacılık, savunma, güç sistemleri ve nükleer enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren İngiliz Rolls-Royce, geçen yıl karını yüzde 40 artırarak 3,5 milyar sterline çıkardı.

Şirket, 2026-2028 dönemi için orta vadeli kar hedefini yukarı yönlü revize ederken, bu dönemde 7-9 milyar sterlin tutarında hisse geri alım programı açıkladı. Rolls-Royce hisseleri günü yüzde 3,2 artışla tamamladı.

Londra Borsası Grubunun (LSEG) hisseleri de 2025'teki vergi öncesi karında yüzde 58 artış açıklanmasının ardından yüzde 9 yükseldi.

Bölgede şirketlerin açıkladığı güçlü bilançolar ve hisse geri alım haberleri borsalardaki yükselişi destekledi.

Özellikle İngiltere borsasının yükselişinde yatırımcıların mart ayında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentiler etkili oldu.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,72, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,54 yükseldi. Avrupa'da, endeks vadeli kontratları güne karışık başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya tarafından karışık bir seyir hakimken, Japonya'da makroekonomik veriler ülkede enflasyon görünümüne ilişkin mesaj verdi.

Japonya'da enflasyon görünümüne ilişkin çerçeve çizen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yıllık bazda yüzde 1,6 yükseldi. Ülkede Tokyo çekirdek TÜFE de aynı dönemde yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Japonya'da sanayi üretiminin ocakta aylık bazda yüzde 2,2 ile tahminlerin altında yükselirken, perakende satışlardaki hızlanma dikkati çekti.

Öte yandan, ABD'de teknoloji tarafında satış baskısı yeni günde Asya'ya da taşınırken, Güney Koreli yarı iletken ekipman üreticisi Hanmi Semicon'un hisseleri yüzde 14,3 yükseldi.

Ülkede önde gelen yarı iletken imalatçıları SK Hynix'in hisseleri yüzde 2,4, Samsung Electronics'in hisseleri de yüzde 0,5 düştü.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 artarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düştü.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 artışla 13.878,54 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 15.623,00 puandan işlem gördü.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Dolar/TL, dünü 43,8840'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,9590'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ile enflasyon, ABD'de ise ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.