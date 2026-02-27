Çok Bulutlu 0.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 27.02.2026 08:43

Türkiye ile Vatikan, kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ile Vatikan Şehir Devleti Denetim ve Finansal Birliği Otoritesi arasındaki "Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Vatikan, kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre MASAK ve Vatikan Şehir Devleti Denetim ve Finansal Birliği Otoritesi, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizlerin kolaylaştırılmasını sağlayacak.​​​​​​

Birimler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri, kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.

Kararla söz konusu mutabakat muhtırası yürürlüğe konuldu.

