Türkiye'nin verisi yerli altyapıda korunacak: Türksat Bulut

TÜRKSAT'tan yapılan açıklamada, dijital egemenlik yolunda stratejik bir adım olan yerli bulut platformu "Türksat Bulut"un törenle tanıtıldığı bildirildi.

Törene, TÜRKSAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek, TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve DT Cloud Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Dinçer'in katıldığı belirtilen açıklamada, program kapsamında hazırlanan "Yerli Bulut Hizmetleri İşbirliği Protokolü"nün imzalandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, protokolle, kamu kurumları ve özel sektörün bulut depolama, büyük veri analitiği, yapay zeka uygulamaları, konteyner tabanlı uygulama platformları ve kritik iş yükleri dahil tüm dijital altyapı ihtiyaçlarının yerli kaynaklarla geliştirilen ve yüksek güvenlik standartlarına sahip altyapı üzerinden karşılanabileceği ifade edildi.

OpenStack tabanlı açık kaynak mimarisiyle hayata geçirilen Türksat Bulut'un yüksek güvenlik, esnek hesaplama ve yatay-dikey ölçeklenebilirlik yeteneklerini bir arada sunduğu vurgulanan açıklamada, erişim, depolama ve işlem katmanlarını uçtan uca güvenlik prensipleriyle bütünleştiren yerli altyapının kurumsal ve kritik iş yükleri için tam egemen bir bulut ortamı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu işbirliğiyle Türkiye'nin stratejik verilerini yerli, güvenli ve ölçeklenebilir bir bulut altyapısıyla milli sınırlar içinde koruma altına alınacağına dikkati çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetilebilir Kubernetes servisleri, gelişmiş konteyner orkestrasyonu ve yapay zeka odaklı kaynak yönetimiyle öne çıkan platform, yüzde 99,9 yüksek erişilebilirlik garantisiyle kritik uygulamaların kesintisiz ve yüksek performansla çalışmasına imkan tanıyor. Tamamı yerli geliştirilen Türksat Bulut, veriyi Türkiye sınırları içinde güvence altına alırken operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir maliyet yapısıyla kurumların dijital dönüşüm süreçlerini stratejik bir zemine taşıyor."

"Vizyonumuzu Türkiye ile sınırlı tutmuyoruz"

Yüksek, törende yaptığı konuşmada, Türksat Bulut'un 4-5 yıllık bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu ve dijital bağımsızlık noktasında kritik bir eşiği temsil ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türksat Bulut, bağımsızlığımız adına çok önemli bir aşamadır. Birinci hedefimiz, veri merkezlerimizdeki kapasiteleri sisteme dahil ederek organizasyonların teknik personel ihtiyacını minimize eden bir yaklaşım sunmak. Ancak vizyonumuzu sadece Türkiye ile sınırlı tutmuyoruz, bu yüzyılda bizimle beraber hareket eden yaklaşık 40-50 ülkeyi de kapsayacak bir genişlemeyi hedefliyoruz. Yazılımsal yapının tamamen yerli ve milli olarak inşa edilmesine titizlikle önem veriyoruz. Bu yapıyı üniversitelerimizle yapacağımız işbirlikleri ve AR-GE çalışmalarıyla besleyerek, mevcut alternatiflerin ötesine geçen bir teknolojik fark yaratacağız."

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Atalay da yerli bulut teknolojisinin Türkiye'nin dijital bağımsızlığı için kritik öneme sahip olduğuna işaret ederek, protokolle Türkiye'nin verisinin yine Türkiye'de kalması adına kritik bir adımın tamamlandığına dikkati çekti.

Türksat Bulut'un sadece bir depolama alanı değil, Türkiye'nin dijital geleceğini koruma altına alan stratejik bir teknoloji olduğunu vurgulayan Atalay, "Bu işbirliği sayesinde, esnek, ölçeklenebilir, en önemlisi de yerli ve milli bir mimariyi hayata geçirdik. Bizim için yerlilik konusu özellikle çok önemli. Kurumlarımızın siber güvenlik kaygılarını ortadan kaldıracak ve verimsiz altyapılardan kurtaracak bu platform, yüksek erişilebilirlik garantisiyle dijital dönüşümün lokomotifi olacak." ifadelerini kullandı.

DT Cloud Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Dinçer, protokolün yalnızca bir teknoloji işbirliği değil, Türkiye'nin yerli kaynaklarla yapay zeka ve büyük veri çağındaki konumlanışı açısından stratejik bir eşik olduğunu kaydetti.