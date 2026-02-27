Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 27.02.2026 04:39

Milli Eğitim Bakanlığı 903 sözleşmeli personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na 903 sözleşmeli personel alınacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, 2 Mart ila 6 Mart tarihlerinde alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 903 sözleşmeli personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat, Aksaray'daki eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirmek üzere 903 sözleşmeli personel alacak.

Diyetisyen, elektrik, bilgisayar ve sıhhi tesisat teknisyenleri, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, şoför, kaloriferci, aşçı, kat görevlisi ve yardımcı hizmetlerde çalışabilecek kişiler, 2 Mart ila 6 Mart tarihlerinde başvuru yapabilecek.

Yapılacak alıma ilişkin kılavuz meb.gov.tr ve personelmeb.gov.tr adreslerinde yayınlanacak.

Sonuçlar 13 Mart'ta ilan edilecek.  

ETİKETLER
İstihdam Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
THY yolcuları uçuş ikramlarını yardım derneklerine bağışlayabilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:27
İstanbul'da metruk binada yangın
03:35
İİT, işgalci İsrail'in 'Batı Şeria'nın ilhak planı' gündemiyle acil toplantı yaptı
02:42
THY yolcuları uçuş ikramlarını yardım derneklerine bağışlayabilecek
02:40
'Trump'ın adının geçtiği' açıklanmayan Epstein belgesi olup olmadığını incelenecek
04:43
Sakarya'da hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı: 1 ölü
02:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliğinin iftar programına bağlandı
Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye dönen bir grup Filistinli ailelerine kavuştu
Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye dönen bir grup Filistinli ailelerine kavuştu
FOTO FOKUS
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ