AA 27.02.2026 04:24

İstanbul'da metruk binada yangın

İstanbul Fatih'te metruk bir binada başlayıp bitişikteki ahşap binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da metruk binada yangın
[Fotograf: AA]

3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 3 katlı ahşap binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta hatalı park edilen araçlar nedeniyle itfaiye ekibi yangına müdahale etmekte zorlandı.

İstanbul'da metruk binada yangın

Yangında ahşap binada yaşayan vatandaşlar ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından iki binadaki yangın söndürüldü.

İstanbul Yangın
