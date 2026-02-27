'Trump'ın adının geçtiği' açıklanmayan Epstein belgesi olup olmadığını incelenecek

Adalet Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak, özellikle Demokratların Trump'ın adının geçtiği bazı Epstein dosyalarının karartıldığı iddialarına yanıt verdi.

Bakanlık, ilgili yasa gereği tüm dosyaların açıklandığını ve bu süreçte mağdurlarla ilgili bölümleri içerdiği için bazı dosyaların etiketlenerek saklandığını ifade etti.

Bakanlık ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın adının geçtiği iddia edilen bazı Epstein belgelerinin kasıtlı olarak saklandığı iddialarına, "Bakanlık şu anda bu kategorideki dosyaları inceliyor. İnceleme sürecinde herhangi bir belgenin uygunsuz şekilde etiketlendiği ve yasaya uygun olduğu tespit edilirse, Bakanlık elbette yasaya uygun olarak bu belgeleri yayımlayacaktır." şeklinde karşılık verdi.

Beyaz Saray'ın "Trump, bu süreçte herhangi bir yanlış yapmamıştır." açıklamasının ardından Bakanlığın "Karartılan belge olup olmadığını inceleyeceğiz." şeklindeki açıklaması dikkati çekti.

ABD Kongresindeki Demokratlar, Adalet Bakanlığını, Trump'la ilgili Epstein belgelerini kamuoyuna açıklamamakla suçlamış ve "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında bu belgelerin de açıklanmasını talep etmişti.