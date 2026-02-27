Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.02.2026 02:37

'Trump'ın adının geçtiği' açıklanmayan Epstein belgesi olup olmadığını incelenecek

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın adının geçtiği bazı Epstein belgelerinin "kamuoyuna bilerek açıklanmadığı" iddialarının ardından, "bu tür açıklanmayan herhangi bir belge olup olmadığını" inceleyeceğini duyurdu.

'Trump'ın adının geçtiği' açıklanmayan Epstein belgesi olup olmadığını incelenecek

Adalet Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak, özellikle Demokratların Trump'ın adının geçtiği bazı Epstein dosyalarının karartıldığı iddialarına yanıt verdi.

Bakanlık, ilgili yasa gereği tüm dosyaların açıklandığını ve bu süreçte mağdurlarla ilgili bölümleri içerdiği için bazı dosyaların etiketlenerek saklandığını ifade etti.

Bakanlık ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın adının geçtiği iddia edilen bazı Epstein belgelerinin kasıtlı olarak saklandığı iddialarına, "Bakanlık şu anda bu kategorideki dosyaları inceliyor. İnceleme sürecinde herhangi bir belgenin uygunsuz şekilde etiketlendiği ve yasaya uygun olduğu tespit edilirse, Bakanlık elbette yasaya uygun olarak bu belgeleri yayımlayacaktır." şeklinde karşılık verdi.

Beyaz Saray'ın "Trump, bu süreçte herhangi bir yanlış yapmamıştır." açıklamasının ardından Bakanlığın "Karartılan belge olup olmadığını inceleyeceğiz." şeklindeki açıklaması dikkati çekti.

ABD Kongresindeki Demokratlar, Adalet Bakanlığını, Trump'la ilgili Epstein belgelerini kamuoyuna açıklamamakla suçlamış ve "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında bu belgelerin de açıklanmasını talep etmişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Epstein Dosyaları
Sıradaki Haber
BM: ABD'nin petrol ablukası, Küba'daki insani krizi daha da derinleştiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:42
THY yolcuları uçuş ikramlarını yardım derneklerine bağışlayabilecek
02:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliğinin iftar programına bağlandı
00:52
BM: ABD'nin petrol ablukası, Küba'daki insani krizi daha da derinleştiriyor
00:34
Yoğun kar 77 yolu ulaşıma kapattı
00:23
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
00:07
Zelenski, üçlü müzakerelerin yeni turunun mart başında Abu Dabi'de düzenlenebileceğini söyledi
Senegal'de İlahiyat Camii'nde toplu iftar
Senegal'de İlahiyat Camii'nde toplu iftar
FOTO FOKUS
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ