Gram altın 7 bin 347 liradan işlem görüyor

Dün ons altındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 7 bin 331 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 7 bin 347 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 280 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 720 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın hemen üstünde 5 bin 198 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD-İran görüşmelerinde kesin bir sonuç çıkmamasından dolayı altın piyasasında yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen gerilemenin de altın fiyatlarını desteklediğini ifade eden analistler, ABD-İran görüşmelerinden gelecek haber akışının altının yönü üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ile enflasyon, ABD'de ise ÜFE verilerinin takip edileceğini belirtti.