Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden yaptığı açıklama ile 2020 başkanlık seçimlerine Demokrat parti adayı olarak katılacağını resmen duyurdu.

Biden, çevrimiçi yayınladığı videoda, "Bu milletin ruhu için savaştayız" ifadesini kullanarak seçmenleri, Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump’ı görev süresinin ikinci döneminde reddetmeye çağırdı.

Biden, sosyal medya sitesi Twitter'dan, "Bu ulusun temel değerleri... dünya üzerindeki yerimiz... bizim demokrasimiz... Amerika'yı Amerika yapan her şey tehlike altında. Bu nedenle bugün ABD Başkanlığı için adaylığımı açıklıyorum." mesajıyla ilk kampanya reklamını yayınladı.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3 — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2019

76 yaşındaki Biden, anketlere göre Demokrat seçmenler arasında en çok rağbet gören isim.

Monmouth Üniversitesinin yayımladığı bir ankete göre, eski ABD Başkan yardımcısı yüzde 27 ile listenin başında yer alıyor. Biden’ı ise yüzde 20 ile Vermont Senatörü Bernie Sanders takip ediyor.

ABD’de 59’uncu başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de düzenlenecek.

Kaynak: Reuters