Yemen yerel kaynaklarından alınan bilgilere göre Husiler, ülkenin orta bölgesinde yer alan Dali ile Taiz kentleri arasındaki bağlantıyı sağlayan El-Haşa ilçesinde ilerleme kaydederken, Duvran bölgesini ele geçirdi.

El-Haşa ilçesini tamamen ele geçirmek isteyen Husilerle çatışmaların devam ettiği, Husilerin destek yollarını kesmesi sebebiyle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile hükümetten yardım alınamadığı belirtildi.

Hükümet güçlerinden 15 kişi hayatını kaybetti

Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre ise, Dali ilinin Damt ilçesinde hükümet güçleri ve Halk Direniş Güçleri (HDG) ile Husiler arasında çatışma çıktı. Çatışmalar sonucu, hükümet güçlerinden 15 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Husi saflarında da çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Arabi21, AA