Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Russky Adası'nda bir araya geldi.

Kuzey Kore lideri bu görüşmenin yapıldığı kente trenle gitti. Ancak trenden inmesi öyle kolay olmadı.

Tren, serilen kırmızı halının önünde durmadı. Korumalar devreye girdi.

Trenin kapısı tam halının üzerine gelene kadar tren geri getirildi.

3 buçuk saat görüşen liderler, toplantının ardından kameralar karşısına geçti.

Gündemde Kore Yarımadası'ndaki gerilim vardı.

Görüşmenin Yarımada'daki problemlerin çözümüne katkıda bulunacağını söyleyen Kuzey Kore lideri Kim, "Dünya, Kore Yarımadası'na odaklanmışken yapılan bu görüşme sorunların çözülmesi açısından büyük anlam taşıyor." dedi.

Kaynak: Reuters