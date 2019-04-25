Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri başkent Trablus'u ele geçirmek için saldıran General Halife Hafter güçleri karşısında ilerleme sağlarken, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, saldıran güçler geldikleri yere dönmeden herhangi bir ateşkes talepleri olmayacağını belitti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Sözcüsü Muhanned Yunus, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac adına yaptığı açıklamada, Fayiz es-Serrac’ın “Saldırgan güçler geldiği yere dönmeden önce siyasi çözüm veya ateşkesten konuşmayı” reddettiğini söyledi.

Sözcü Muhanned Yunus, Fayiz es-Serrac’ın “Başkanlık Konseyinin saldırgan güçleri geldikleri yere gönderme konusundaki konumu kesin ve ilan edilmiştir” dediğini aktardı.

Muhanned Yunus, Başkanlık Konseyi Başkanı'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya gönderdiği mesajın "Sivillere saldıran ve sivil kurumları hedef alan güçlerin işlediği suçları ve ihlalleri belgelemek" amacını taşıdığını vurguladı.

UMH birlikleri cephelerde ilerlemeye devam ediyor

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti birliklerinin General Halife Hafter'e bağlı güçler karşısında ilerlemesi devam ediyor.

UMH birlikleri, başkent Trablus’un güneyindeki Geryan kasabasına birkaç kilometre uzaklıktaki Hira bölgesini General Halife Hafter’e bağlı güçlerden alarak, bölgede kontrolü sağladı.

Es-Sebia, Suk es-Sebt ve El-Aziziye'de de kontrol sağlanmıştı

UMH birlikleri tarafından dün yapılan yazılı yapılan açıklamada, General Hafter güçleriyle şiddetli çatışmaların yaşandığı Uluslararası Trablus Havalimanı'nın birkaç kilometre güneyindeki Es-Sebia ve Suk es-Sebt bölgelerinin büyük kısmında kontrolün sağlandığı belirtilmişti.

Aynı gün UMH, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un güney banliyölerine saldırı için koridor olarak kullandığı El-Aziziye bölgesinde kontrolü sağladığını açıklamıştı.

Hafter Trablus'a saldırmıştı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 3 haftadır sürüyor.

Kaynak: Al Jazeera, AA