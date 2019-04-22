Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara cephesinde General Halife Hafter'e bağlı güçleri birkaç kilometre geri çekilmek zorunda bıraktı.

Başkentin güneyinde pek çok cephede çatışmalar devam ederken UMH güçleri, Hafter güçlerinin Trablus Havalimanı'ndan Kasr bin Gaşir'e doğru çekilmesi için de uğraşıyor.

Öte yandan Hafter'e bağlı güçler, Trablus'un güneyine gece saatlerine hava saldırısı düzenledi. Bölge sakinleri, saldırıları insansız hava araçlarının (İHA) gerçekleştirdiğini söyledi.

Hava saldırılarında BAE ve Mısır şüphesi

Askeri kaynaklar, General Halife Hafter'in elinde eski Libya lideri Muammer Kaddafi döneminden kalma eski Rus savaş uçakları bulunduğunu belirterek, Hafter güçlerinin gelişmiş savaş uçağı ve helikopterlerden yoksun olduğuna dikkat çekiyor.

Diğer yandan Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), General Halife Hafter'in Libya'nın doğusunda giriştiği operasyonlara destek verdikleri biliniyor. ABD'li yetkililer, söz konusu iki ülkenin 2014 yılında Hafter'e bağlı güçlere destek vermek için hava saldırıları düzenlediklerini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) raporları, BAE ve Mısır'ın 2014 yılından beri Hafter güçlerine askeri malzeme, savaş uçağı ve helikopter sağladığını ortaya çıkarmıştı.

BM: BAE askeri hava üssü inşa etti

2017 yılında yayımlanan bir BM raporu da BAE'nin, Libya'nın doğusundaki Hadim bölgesinde askeri hava üssü inşa ettiğine işaret etmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Kaynak: Reuters