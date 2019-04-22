Modanın, kültürün ve sanatın simgesi sokakları, Sarı Yeleklilerin aylardır devam eden gösterileri nedeniyle savaş alanına döndü.

800 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın en önemli simgelerinden biri olan Notre Dame Katedrali yangında ağır hasar aldı.

Emniyet çalışanları arasında yükselen intihar oranları, aileleri ve sendikaları ayağa kaldırdı.

Fransa, geçtiğimiz yıldan bu yana son yılların en kaotik günlerini geçiyor.

Sarı Yelekli eylemciler aylardır sokaklarda

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı, bine yakın göstericiye hapis cezası verildi.

Gözaltına alınanlar arasında gazetecilerin de olduğu açıklandı.

Ancak ne ölümler, ne de ülkede yaşanan diğer felaketler, Sarı Yeleklilerin tansiyonunu düşürmeye yetmedi.

Protestoculardan polislere "intihar edin" çağrısı iddiası

Geçtiğimiz hafta sonu, son haftaların en şiddetli gösterilerinden biri yaşandı.

Fransa medyasında yer alan haberlere göre bazı protestocular, polise "intihar edin" çağrısı yaptı.

Paris Savcılığı, intihar çağrısı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Fransa'da polis intiharları artıyor

Fransa İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında 68 polis memurunun intihar ettiğini açıkladı. Le Monde'de yer alan habere göre geçtiğimiz hafta da 48 yaşındaki bir üst düzey emniyet görevlisi polis ofisinde, 25 yaşındaki bir emniyet görevlisi ise Paris'teki evinde ölü bulundu.

İntihar olaylarının ardından göstericilerin intihar çağrısı iddiaları ülkede tansiyonu yükseltti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner iddialar hakkında “utanç verici” yorumunda bulundu. Polis sendikaları ise sessiz protesto başlattı.

Kriz dalgasına katedral yangını da eklendi

Protestoların gölgesinde yaşayan Fransızlar, geçtiğimiz hafta ise tarihi Notre Dame Katedrali'ndeki yangınla sarsıldı.

Yenileme çalışmaları esnasında çıkan yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü.

Tarihi Eserlerin Restorasyonu Şirketler Grubu Başkanı Frederic Letoffe, katedralin yeniden inşa çalışmaların 10-15 yıl alacağını açıkladı.

Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Katedral çevresinde eyleme izin verilmedi

Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri yapması yasaklanan eylemcilerin Charles de Gaulle Etoile Meydanı'nı çevreleyen sokaklarla Elysee Sarayı ve Ulusal Meclis civarından uzak tutulması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali ve çevresinde de eylem yapılmasına izin verilmedi.

Eylemciler, Bataillon du Pacifique Meydanı'ndan Republique Meydanı'na kadar yürüdü.

Bastille Meydanı'nda bulunan bir başka sarı yelekli grup da birkaç aracı, motosikleti ve bir barikatı ateşe verdi.

Kaynak: TRT Haber, Le Monde, AP News, AA, Reuters