Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan, Hristiyanlık tarihinin en önemli yapılarından biri Notre-Dame Katedrali.

Meryem Ana'ya hitap edilen katedralin adı, Türkçe'de “Hanımefendimiz” anlamına geliyor.

800 yılı deviren bu tarihi yapı, Vatikan tarafından Hristiyanlık tarihinin Fransa'daki sembolü olarak gösteriliyor ve Paris Başpiskoposluğuna da ev sahipliği yapıyor.

182 yılda tamamlandı

Notre-Dame, Paris’teki Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite adlı küçük bir ada üzerine inşa edildi.

Ortaçağ Gotik mimarisinin eşsiz bir örneği kabul edilen katedralin yapımı, 1163 yılında Kral VII. Louis döneminde başladı ve 1345'te tamamlandı.

Katedral 130 metre genişliğinde, 37 şapel ve 75 dev sütundan oluşuyor. 9 bin kişinin ibadet edebilmesine de olanak sağlıyor.

Yapı, Fransız Devrimi sırasında 1790'larda ciddi hasar gördü ve ihmal edildi.

Ta ki Victor Hugo, dünya edebiyat tarihine damga vuran Notre Dame'ın Kamburu'nu kaleme alana kadar.

Notre-Dame, Victor Hugo ile yeniden uyandı

Fransa edebiyatının en önemli isimlerinden Victor Hugo, Notre Dame Katedrali’ni merkeze alarak 1831 yılında yazdığı Notre Dame'ın Kamburu ile dikkatleri yeniden yapıya çevirdi ve 1864 yılında 23 yıl sürecek bir restorasyon sürecine girildi.

Ünlü roman daha sonra müzikallere ve filmlere konu oldu.

Katedralin ilk yanışı değil

Ortaçağ Katedralleri Mühendisliği kitabında yer alan bilgilere göre bugünkü katedral, 13. yüzyılda yandı ve 1230 ile 1240 yılları arasında katedral üzerinde yeniden çalışıldı.

İnsanlığın ortak mirası görülen katedral, Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Kaynak: Notre Dame Cathdral Paris, NY Times, AP